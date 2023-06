Paulo Turra comanda primeiro treino no Santos após derrota para o Flamengo

Técnico faz sua estreia contra o Blooming, na Copa Sul-Americana, na quinta-feira

Reprodução/ Santos Futebol Clube Paulo Turra estreia contra o Blooming, na próxima quinta-feira, pela Sul-Americana



O treinador Paulo Turra, de 49 anos, deu seu primeiro treino no Santos nesta segunda-feira, 26. O novo técnico foi anunciado na última sexta-feira para substituir Odair Hellmann. Turra esteve nos camarotes da Vila Belmiro neste domingo e viu a derrota para o Flamengo por 3 a 2, em jogo sem torcida. Nesta segunda ele trabalhou apenas com os reservas, já que os titulares de ontem fizeram um trabalho regenerativo. O primeiro encontro com o elenco foi de muita conversa e demonstração sobre postura e posicionamento da equipe. Paulo estará no banco de reservas no jogo contra o Blooming, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira. O Santos já está eliminado da competição, então o técnico deve apenas avaliar os jogadores. Há dez jogos sem vitória, o Peixe passa por nova crise na temporada. Eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, está na segunda metade da tabela do Brasileirão e perdeu a torcida na Vila por 30 dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo