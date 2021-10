Marcos Guilherme revela pedido de Carille para ‘estudar’ São Paulo para clássico

Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 7, às 18h30, no Morumbi

Foto: LENITA RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico San-São será destaque da 24ª rodada



O domingo foi de estudos para o elenco do Santos. Os atletas assistiram à partida entre Chapecoense e São Paulo para analisar o time do Morumbi, adversário de quinta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita, nesta segunda-feira, 4, pelo atacante Marcos Guilherme. “Ficamos sem jogar no fim de semana, então conseguimos analisar e estudar o São Paulo contra a Chapecoense. O professor Carille conversou isso com a gente, que se pudéssemos acompanhar o jogo seria bom. Não dá nem para dizer que é uma lição de casa, pois é uma obrigação nossa. No futebol atual as equipes são muito parelhas, então o que faz a diferença é a estratégia e a preparação maior”, disse o camisa 23. Mesmo sem entrar em campo, a rodada do fim de semana acabou sendo boa para o Santos no Brasileirão.

Com o empate em Chapecó, o São Paulo parou nos 28 pontos e não se distanciou na classificação. O Grêmio também foi derrotado pelo Sport e permaneceu na zona de rebaixamento, com 22. O Santos soma 24 pontos e está na 16ª posição. “Dependemos só das nossas forças para sairmos dessa situação. Eu sei como é complicado depender dos outros, já estive em equipes que precisaram disso. Mas não é o nosso caso aqui no Santos, então temos que nos unir cada vez para atuar melhor e sair desse momento difícil”, concluiu Marcos Guilherme. O atacante participou das atividades desta segunda-feira nas quais o técnico Fabio Carille comandou uma atividade em campo reduzido, onde foram trabalhadas a movimentação, o passe e a posse de bola.

*Com informações do Estadão Conteúdo