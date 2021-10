Seleção brasileira se apresenta na Colômbia para Data Fifa de outubro

Brasil enfrenta Venezuela, Colômbia e Uruguai entre os dias 7 e 14 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022

Lucas Figueiredo/CBF Uma das novidades da seleção é Edenílson, jogador do Internacional



Desde a noite deste domingo, 3, a seleção brasileira masculina têm recebido os atletas para a Data Fifa de outubro. Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Fred e Raphinha chegaram no domingo, e os jogadores que atuam no Brasil: Weverton, Guilherme Arana, Edenílson, Gabi e Everton Ribeiro chegaram nesta segunda-feira, 4, à cidade de Bogotá, na Colômbia. Ainda sem o grupo completo, os dez jogadores participaram de atividade organizada por Tite no fim da tarde. A equipe ficará completa nesta terça-feira, 5, quando atletas que atuam na Europa chegam no país sul-americano. O primeiro jogo do Brasil em outubro será na próxima quinta-feira, dia 7, contra a Venezuela, às 20h30 (horário de Brasília). No domingo, dia 10, o jogo será contra a Colômbia, em Barranquilla, às 18h, e na quinta-feira, dia 14, o duelo será contra o Uruguai, às 21h30, em Manaus. A seleção é líder das Eliminatórias Sul-Americanas com 24 pontos em oito jogos, com 100% de aproveitamento.