Marinho, do Santos, testa positivo para a Covid-19

Assim, o jogador será desfalque na partida diante do Bahia, marcada para amanhã, na Arena Fonte Nova, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro

Alexandre Durão/Estadão Conteúdo Marinho é o artilheiro do Santos na temporada



Marinho, destaque do Santos na temporada 2020, testou positivo para a Covid-19 na manhã desta quarta-feira, 24. Assim, o jogador será desfalque na partida diante do Bahia, marcada para amanhã, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, desta forma, perde a oportunidade de se isolar na artilharia da competição – com 17 gols, ele está empatado com Luciano (São Paulo), Thiago Galhardo (Internacional) e Claudinho (RB Bragantino).

“Marinho testou positivo para o Covid-19 no exame realizado na terça (23). O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo Clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 5”, informou o clube da Baixada Santista, sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde do atleta, mas desejando melhoras. “Boa recuperação”, completou.

O confronto diante do Bahia não é tão importante para o Santos, que já está classificado para a fase preliminar da próxima Copa Libertadores da América e não tem mais chances de ir direto para a fase de grupos. Marinho, por outro lado, perderá as primeiras partidas do Peixe no Campeonato Paulista, que começa no próximo final de semana.