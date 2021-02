Brasileirão: São Paulo joga mal e perde para o Botafogo por 1 a 0

Rebaixado, time carioca não vencia há 10 jogos; derrota faz o Tricolor Paulista lutar por vaga na fase de grupos da Libertadores na última rodada

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebeu o São Paulo, no Nilton Santos, e conseguiu uma vitória depois de 10 jogos sem vencer. Já rebaixado, o time carioca deu trabalho para o adversário que teve um jogador a menos desde os 28 do primeiro tempo. O resultado deixa o São Paulo em 4º lugar e ainda não garante o time na fase de grupos da Copa Libertadores. A disputa pela vaga com o Fluminense (63 pontos contra 61) ficará para a última rodada. O Botafogo se mantém em 20º lugar. A partida do São Paulo foi muito abaixo do esperado. Sentindo falta de Daniel Alves (fora por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras), a equipe não conseguiu dominar o meio campo e nem criar chances claras de gol. Tudo piorou quando, aos 28 minutos, Reinaldo foi no corpo do adversário e, por ser o último homem, levou cartão vermelho direto. Com um a menos, o Tricolor levou um sufoco com o ataque botafoguense e Volpi fez três grandes defesas para evitar a abertura do placar.

No retorno do intervalo, o São Paulo esboçou uma reação nos minutos iniciais, mas logo Volpi voltou a trabalhar em algumas chances do Botafogo e aos 12 minutos, Matheus Babi abriu o placar em cabeceio no cantinho do goleiro são paulino. Em lance polêmico aos 35, o árbitro marcou pênalti a favor do São Paulo. Luciano foi na bola, mas Loureiro defendeu. Nos minutos finais, o jogo ficou mais equilibrado no meio de campo e nenhuma das equipes assustou. Na última rodada, o São Paulo recebe o Flamengo, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Já o Botafogo, encerra sua participação na Série A de 2020 contra o Ceará, em Fortaleza. Todos os jogos acontecem na quinta-feira, dia 25, às 21h30 (horário de Brasília).