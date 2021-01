Na luta contra o rebaixamento, Goiás faz 4 e vence o Santos de virada na Vila Belmiro

Rafael Moura (2x), David Duarte e Fernandão anotaram os gols do triunfo esmeraldino; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho diminuíram para o Santos

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goiás fez 4 contra o Santos na Vila Belmiro



Com 18 pontos em disputa na reta final do Brasileirão e estando há seis pontos do primeiro clube fora do Z4, o Goiás continua firme na sua luta contra o rebaixamento. Neste domingo, 14, a equipe conseguiu reverter o placar de 2 a 0 para o Santos e vencer a partida por 4 a 2, na Vila Belmiro. Ao contrário da última rodada, o time paulista contou com todos os seus titulares para pegar ritmo para a decisão da Copa Libertadores da América no próximo sábado, contra o Palmeiras. O resultado deixa o Goiás na 18ª posição e rebaixa o Santos para a 10ª colocação.

O jogo foi bastante movimentado. Logo aos 7 minutos, Lucas Braga abriu o placar para os donos da casa. Aos 38, Kaio Jorge ampliou depois de assistência do mesmo Lucas Braga. No segundo tempo o Goiás voltou com mais vontade e aos 54 minutos, Rafael Moura marcou o primeiro da ascensão esmeraldina. O gol de empate veio seis minutos depois quando David Duarte cabeceou pro fundo das redes. Aos 76, Fernandão converteu pênalti sofrido por Vinícius e abriu a virada.

Aos 77, Rafael Moura voltou a balançar as redes depois de erro na saída de bola da zaga santista. Quando o placar parecia finalizado, Marinho deixou o dele aos 87 minutos em cobrança de pênalti, encerrando a partida em 4 a 3 para os visitantes. No meio da semana, o Santos encara o Atlético-MG em partida adiada. O confronto acontece na terça-feira, 26, às 20h (horário de Brasília). O Goiás, por sua vez, joga contra o Fluminense no próximo domingo, dia 31.