Com time reserva, Palmeiras perde do Ceará por 2 a 1 no Brasileirão

Lima e Vinícius marcaram para o Vozão; Gabriel Veron diminuiu para o Palmeiras

Reprodução/ Twitter

Faltando uma semana para a decisão da Copa Libertadores contra o Santos, no dia 30 de janeiro, no Maracanã, o Palmeiras entrou em campo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro com a equipe reserva. Com a economia de forças do adversário, a equipe cearense aproveitou a oportunidade e venceu a partida por 2 a 1. Somando a segunda vitória seguida, o Ceará chega a 8ª posição do Brasileirão com 45 pontos. O Palmeiras continua na 6ª colocação, com 51 pontos. Quem abriu o placar foi o Ceará com Lima, aos 10 minutos de jogo. Aos 29, Léo Chu sofreu pênalti de Patrick de Paula. Vinícius bateu, converteu a penalidade e aumentou a vantagem no placar para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, Gabriel Verón diminuiu para o Palmeiras.

A segunda etapa foi mais lenta, somente nos minutos finais o Ceará teve uma chance clara de ampliar, mas parou em Jaílson, e Richard salvou o empate do Palmeiras em cima da linha nos acréscimos. O placar fechou em 2 a 1. É a primeira vez que a equipe perde duas seguidas sob o comando de Abel Ferreira. No meio da semana, o Palmeiras joga partida atrasada com o Vasco, na terça-feira, 26, às 20h (horário de Brasília). Já o Ceará volta a campo no próximo domingo, 31, contra o Athletico-PR às 19h.