Santos mira torcedor da capital e terá 3 jogos no Morumbi, enquanto São Paulo jogará na Vila

Peixe vai solicitar à CBF para que o confronto contra o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão, em 4 de agosto, já seja na casa do Tricolor Paulista

Montagem/Reprodução/@saopaulofc/@santosfc Em maio, o time santista mandou a partida contra o Ceará, pelo Brasileirão, no Allianz Parque



O Santos anunciou, nesta sexta-feira (11), uma parceria com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbi, na capital paulista. Em troca, o time tricolor terá também direito a três jogos como mandante na Vila Belmiro. A ação parte da direção santista para levar partidas do clube para além de Santos, especialmente em São Paulo. O clube vai solicitar à CBF para que o confronto contra o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão, em 4 de agosto, já seja no Morumbi. Não há definição sobre quando serão as outras partidas. O estádio são-paulino tem capacidade para 67.052 pessoas, enquanto a Vila Belmiro limita-se a pouco mais de 16 mil torcedores. O Santos tem como trunfo para lotar as arquibancadas a permanência de Neymar, que renovou até o fim do ano e já voltou a jogar.

Em maio, o time santista mandou a partida contra o Ceará, pelo Brasileirão, no Allianz Parque. Foi a primeira vez que o Santos jogou como mandante no estádio palmeirense, e reuniu 35.240 torcedores, com uma renda de R$ 2.806.052,90. A intenção era realizar o jogo no Pacaembu, mas não foi possível. “Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time”, afirma o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em comunicado.

No ano passado, o Santos tentou se reaproximar do torcedor após rebaixamento para a Série B em 2023. Uma das formas foi mandar jogos na capital. Na fase de grupos do Paulistão, a equipe levou 50 mil torcedores ao Morumbi, o que foi o maior público do estádio naquela temporada até aquele momento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias