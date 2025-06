Neymar tem futuro indefinido no Santos a uma semana do fim do contrato

‘É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar ‘, disse o jogador

Faltando apenas uma semana para o fim do seu contrato com o Santos, Neymar mantém indefinido o seu futuro. O jogador tem vínculo com o clube paulista até o dia 30 e ainda não tomou uma decisão sobre os próximos passos no futebol. O Santos tem interesse em renovar o vínculo do atleta até a Copa do Mundo do ano que vem. O possível novo compromisso entre Neymar e o Santos poderia seguir um modelo contratual semelhante ao atual, mas incluiria cláusulas de metas atreladas à assiduidade do jogador nos gramados, conforme apurado pelo Estadão. No entendimento da cúpula santista, a volta de Neymar foi um sucesso fora das quatro linhas. Até o momento, porém, um novo acordo não foi fechado. Ainda assim, Neymar mostra otimismo em ficar no Santos até a disputa do Mundial do próximo ano. “Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora de campo Infelizmente, hoje, eu ajudo mais fora do que dentro de campo. E não era esse o objetivo”, disse o jogador no dia 11.

Dentro de campo, por conta de seguidas lesões, Neymar não conseguiu ajudar o time santista como imaginava. A volta do atleta ao clube impulsionou o fechamento de acordos de TV e publicidade, firmados na expectativa de sua presença nos gramados, o que, até o momento, deixou a desejar. Neymar disputou 12 partidas pelo Santos nesta temporada, com três gols e três assistências. Mesmo com as conversas com o Santos em andamento, o jogador admitiu que esteve perto de vestir a camisa do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. A negociação com a equipe carioca, todavia, não se concretizou. “Eu tive conversas para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais”, afirmou Neymar no Flow Podcast.

Neste cenário de indefinição, outros clubes mostram interesse em contar com o futebol do jogador. O jornal turco Fanatik, por exemplo, noticiou que o Fenerbahçe, do técnico português José Mourinho, fez uma oferta pelo camisa 10. Enquanto não define o futuro, Neymar aproveita o período de férias durante a paralisação para o Mundial de Clubes. Na última semana, o atleta se encontrou com Lamine Yamal, joia do Barcelona que está no Brasil. Ambos se divertiram jogando partidas de futevôlei na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio. Recentemente, o jogador do Santos também organizou uma grande festa junina em sua casa, com direito a um torneio de pôquer, um dos hobbies preferidos do craque.

