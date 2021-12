Neymar vai comprar o Santos? Veja a resposta do atacante

Craque do PSG e ídolo da nação santista respondeu torcedor em live no Facebook Gaming sobre a possibilidade

Reprodução/Santos FC Atacante brincou com pergunta de torcedor nas redes sociais



Depois que Ronaldo Fenômeno virou o acionista majoritário do Cruzeiro, alguns torcedores estão empolgados com a possibilidade de outros craques do futebol investirem nos times brasileiros que os formaram. Nesta terça-feira, 28, durante uma live no Facebook Gaming, um torcedor questionou Neymar sobre comprar o Santos. O craque respondeu com bom humor. “Comprar o Santos? Oh, já pensou, comprar o Peixão. Vai ter o Lucas Lima com a 10 e eu de novo com a 11″, respondeu o camisa 10 da seleção brasileira e do PSG enquanto jogava ‘Battlegrounds’. Amigos de longa data, a dupla não chegou a atuar junta enquanto estavam na Baixada Santista. Neymar saiu em 2013 para o Barcelona e o meio-campista chegou à equipe no ano seguinte.

No Brasil é preciso que a equipe seja SAF (sociedade anônima de futebol que profissionaliza a gestão dos clubes). Não é incomum que jogadores comprem equipes. Ronaldo já era dono do Real Valladolid, da Espanha, antes de investir na Raposa. O inglês David Beckham, ex-Manchester United, é dono do Inter de Miami, da MLS dos EUA, e o lateral brasileiro Marcelo tem dois clubes em seu nome: o Azuriz, do Paraná, e o Mafra, da segunda divisão do Campeonato Português. Será que vem mais por aí?