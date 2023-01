No Canindé, Santos empata com a Ferroviária sob protestos da torcida

Peixe é segundo no Grupo A e chega ao terceiro empate no Estadual

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Santos chega ao terceiro empate no Campeonato Paulista



Neste sábado, 28, o Santos recebeu a Ferroviária no Estádio do Canindé, na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista, e empatou em 1 a 1. Apesar do resultado, a equipe da Baixada Santista mostrou um futebol melhor do que nos últimos jogos e teve mais chances e domínio no primeiro tempo, mas não balançou as redes. Nos acréscimos, a arbitragem marcou pênalti para a Ferroviária. John Kennedy foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Pressionado, o Santos foi pra cima no segundo tempo e aos 15 minutos, Mendoza empatou de ‘peixinho’. Nos acréscimos, os santistas tiveram uma grande chance de marcar o gol da vitória, mas a Ferroviária salvou em cima da linha duas vezes. O resultado deixa o Peixe em 2º no Grupo A com 6 pontos, o Bragantino é líder com 8. Botafogo-SP e Inter de Limeira ainda jogam na rodada. A Ferroviária é 3º no Grupo C. A temporada santista não é boa – 3 empates, uma vitória e uma derrota – e a torcida protestou bastante no Canindé. Vaias e cânticos de “ou joga por amor ou joga por terror” foram ouvidos na arquibancada, além de críticas ao presidente Andrés Rueda.