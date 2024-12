Pedro Caixinha chega ao Brasil e se reúne com Marcelo Teixeira para iniciar trabalho no Santos

No aeroporto ele comentou de forma breve esse seu novo ciclo na carreira e demonstrou a sua satisfação em dirigir a equipe paulista

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino O último trabalho de Pedro Caixinha foi no Red Bull Bragantino



A era Pedro Caixinha à frente do futebol do Santos teve início nesta quinta-feira (26). O treinador português desembarcou pela manhã no Brasil e já teve uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para iniciar o planejamento visando a temporada 2025. No aeroporto, ele comentou de forma breve esse seu novo ciclo na carreira e demonstrou a sua satisfação em dirigir a equipe paulista. O objetivo é levar o clube à disputa por título em seu retorno à elite do futebol nacional. “A emoção é grande. Estamos com vontade de trabalhar e foi isso que me trouxe. Tem um sabor especial. E o projeto será desenvolvido para que se possa voltar a esses tempos gloriosos”, afirmou Pedro Caixinha ao “Diário do Peixe”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A chegada do comandante português põe fim a uma série de insucessos acumulados pela diretoria na tentativa de substituir Fábio Carille, que teve o seu contrato rescindido após conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube. O contrato de Caixinha vai até o fim de 2026. Luis Castro, Gustavo Quinteros e ainda Renato Gaúcho estiveram na mira da cúpula santista, mas o acerto acabou não acontecendo. Com o novo técnico definido, Marcelo Teixeira espera agora iniciar a reformulação do elenco com a definição de reforços, dispensa de atletas fora dos planos e ainda aproveitar os jogadores da base que estiverem se destacando.

O último trabalho de Pedro Caixinha foi no Red Bull Bragantino. À frente da equipe de Bragança Paulista desde o início de 2023, ele foi demitido do clube no segundo semestre deste ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias