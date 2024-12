Lakers derrotam Warriors com cesta de Reaves no último segundo; LeBron iguala Curry

Herói da noite, o ala registrou um ‘triple-double’ com 26 pontos, dez rebotes e dez assistências para o conjunto de Los Angeles, que perdeu Anthony Davis ainda no final do primeiro quarto devido a uma torção no tornozelo

Com uma cesta de Austin Reaves no último lance da partida, logo após Stephen Curry ter empatado o placar em um arremesso de três pontos, o Los Angeles Lakers derrotou o Golden State Warriors por 115 a 113, no Chase Center, na noite de quarta-feira (25), na rodada de Natal da NBA. Com o resultado, LeBron James, que disputou a rodada festiva pela 19ª vez na carreira – com 11 vitórias, ultrapassando o ex-companheiro Dwyane Wade -, igualou em 12 vitórias para cada lado o confronto com seu amigo Curry. O astro dos Lakers foi figura central no triunfo da equipe com 31 pontos e dez assistências. Do lado dos Warriors, Curry anotou 38 pontos, sendo 24 deles da linha dos três pontos, mas não conseguiu evitar a 11ª derrota da franquia em 14 jogos.

Herói da noite, Reaves registrou um “triple-double” com 26 pontos, dez rebotes e dez assistências para o conjunto de Los Angeles, que perdeu o grandalhão Anthony Davis ainda no final do primeiro quarto devido a uma torção no tornozelo esquerdo.

“É sempre difícil jogar sem Anthony Davis, então acho que nosso trabalho é ainda mais intenso, temos de fazer um pouco mais”, disse James após o triunfo. “Todos têm de contribuir, especialmente na defesa, porque AD é nossa âncora. Achei que os caras fizeram um ótimo trabalho apenas jogando uns contra os outros, chegando onde queríamos chegar ofensivamente e também sendo capazes de se esforçar e fazer paradas oportunas contra um time ofensivo realmente bom.”

No último jogo da série natalina, em Phoenix, Kevin Durant e Bradley Beal marcaram 27 pontos cada um e comandaram o Phoenix Suns na vitória sobre o Denver Nuggets por 110 a 100, devolvendo a derrota registrada na segunda-feira anterior, em Denver.

Mesmo sem os lesionados Devin Booker e Grayson Allen, os Suns foram dominantes em quadra e lideravam por sete pontos no final do terceiro quarto, aumentando a vantagem na última parcial para encerrar uma sequência de três derrotas. Monte Morris saiu do banco e se destacou com 11 pontos e três assistências.

Destaque dos Nuggets, Nikola Jokic contribuiu com 25 pontos e 15 rebotes. Michael Porter Jr. acrescentou 22 e Russell Westbrook, 17. De volta após sofrer uma torção no tornozelo, Jamal Murray fez 13 pontos, pegou seis rebotes e deu seis assistências.

Confira os resultados desta quarta-feira:

New York Knicks 117 x 114 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 99 x 105 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 114 x 118 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 113 x 115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 110 x 100 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Miami Heat

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

