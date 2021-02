Pepe, ídolo do Santos, recebe vacina contra o coronavírus

Confira o momento em que o ex-jogador, atualmente com 85 anos, recebe a primeira dose do imunizante

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC Pepe é um dos maiores ídolos da história do Santos



Pepe, um dos maiores ídolos da história do Santos, recebeu a primeira dose da CoronaVac, a vacina contra a Covid-19, na manhã desta sexta-feira, 12. Através das redes sociais, o Peixe compartilhou o momento em que o “Canhão da Vila”, como ficou conhecido o jogador das décadas de 1950 e 1960, recebe o imunizante. “Foi tudo bem. Não doeu nada”, disse o ex-ponta-esquerda, atualmente com 85 anos. Segundo maior artilheiro do Santos, atrás somente de Pelé, Pepe fez sua carreira inteira (1954-1969) no time da Baixada, onde conquistou 27 títulos, entre eles os da Libertadores e do Mundial de Clubes (1962 e 1963), além do hexa do Campeonato Brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968). Pela seleção brasileira, ele também é bicampeão da Copa do Mundo (1958 e 1962).