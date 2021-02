Vagner Mancini promete Corinthians ‘resistente’ contra Flamengo e Internacional

Após o empate em 3 a 3 com o Athletico-PR, o treinador afirmou que confia em seu time na reta final do Campeonato Brasileiro

Foto: ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini durante partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro



O Corinthians ficou no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, na quarta-feira, em São Paulo, e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Agora com 49 pontos, o time está em oitavo lugar e depende de suas próprias forças para atingir esse objetivo. Um problema é que dois dos quatro jogos que faltam são contra times que lutam pelo título: Flamengo e Internacional, ambos fora de casa. O primeiro deles será já neste domingo, pela 36.ª rodada, contra o time carioca, atual vice-líder com 65 pontos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, no próximo dia 25, pela 38 ª e última rodada, vai a Porto Alegre encarar o líder Internacional, que hoje tem 66 pontos. Entre eles estão os duelos contra Santos e Vasco.

Mesmo com compromissos difíceis pela frente, o técnico Vagner Mancini confia no seu time. “Pela sequência, sim, o Corinthians pode influenciar nesse título. Tem a chance de jogar contra Flamengo e Internacional fora de casa. Essas equipes estão brigando ali em cima e vão encontrar um Corinthians resistência. Brigamos por uma oitava vaga (na Libertadores). Diante dessas equipes, precisamos somar pontos. Vamos influenciar, sim. O Corinthians talvez seja o único que pega os dois”, afirmou.

O treinador não descartou um possível retorno do meia equatoriano Cazares para o duelo com o Flamengo. “Eu gostaria muito de ter o Cazares domingo. O Cazares fez hoje (quarta-feira) o primeiro dia com os demais, então, ainda não sei dizer. Gostaria de contar com ele, mas é uma decisão que vai ser tomada durante a semana”, resumiu. Cazares sofreu estiramento muscular na coxa direita durante a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, há cerca de 10 dias, mas conseguiu terminar o duelo naquela ocasião apesar das dores. Desde então, desfalcou o Corinthians em todos os compromissos. Ele voltou a trabalhar com bola no CT Joaquim Grava nesta semana e deve treinar sem restrições com o restante do grupo até o fim de semana.

*Com informações do Estadão Conteúdo