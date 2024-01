Presidente do Santos admite proposta do Benfica por Marcos Leonardo

Marcelo Teixeira se reuniu com o diretor esportivo do clube português, Rui Pedro Braz, nesta terça-feira, 2

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo comemora gol do Santos



O Santos pode negociar o atacante Marcos Leonardo, um dos destaques do time, com o Benfica. Nesta terça-feira, 2, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, admitiu que recebeu uma proposta do clube português pelo jovem de 20 anos. Através do Instagram, o mandatário postou uma foto do encontro com o diretor esportivo da equipe lusitana, Rui Pedro Braz. Na publicação, o dirigente santista ainda revelou que há uma oferta oficial pelo artilheiro do elenco – a sacramentação do negócio pode acontecer nos próximos dias. “Neste final de tarde de terça feira, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, diretor desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo”, publicou Teixeira.

Na semana passada, Marcos Leonardo viu seu nome ser envolvido com o Palmeiras. Horas após a informação ser divulgado pelo portal “UOL”, a Dodici Sports BR, responsável por cuidar da carreira do atleta, negou as informações. “Em momento algum, o atleta ou qualquer representante da empresa se reuniu com o Palmeiras para ouvir ou negociar qualquer tipo de proposta”, pontuou. “Marcos Leonardo é jogador do Santos e possui contrato com o clube até o fim de 2026”, reforçou. Joia da base do Santos, o centroavante subiu ao time profissional em 2020 e brilhou nas últimas duas temporadas. Recentemente, o presidente Marcelo Teixeira declarou que gostaria de receber mais de R$ 18 milhões de euros (R$ 96,5 milhões) pelo garoto.