Presidente do Santos atualiza situação de jogadores que podem deixar o Peixe

Ivan Storti/Santos FC

José Carlos Peres, presidente do Santos, concedeu coletiva durante a apresentação do novo treinador do peixe, Jesualdo Ferreira, nesta quarta-feira (8), e atualizou o status de negociações com jogadores que devem deixar o clube.

O goleiro Vanderlei tem negociações com o Grêmio para deixar o Santos, após perder a vaga de titular para Éverson na última temporada. Porém, segundo Peres, não é só o clube gaúcho que procurou o jogador.

“Tem várias conversas, não é só Grêmio. São vários. Estamos vendo a melhor oportunidade pra ele e pro clube também”, afirmou o presidente.

José Carlos Peres também falou sobre a situação de Cueva. Afastado do elenco no ano passado, o peruano foi reintegrado e pode continuar no clube.

“Cueva está integrado ao departamento de futebol profissional. O professor já disse que vai analisar, ele não conhece. Se ele for bem nos treinos, se dedicar, fizer o que o Sasha fez…”, disse Peres, relembrando o caso de Sasha, que foi liberado por Sampaoli, continuou treinando e acabou o ano como titular.

Bryan Ruiz, meia costarriquenho, não joga desde o fim da temporada 2018 e segue tentando a rescisão de contrato com o Santos. Peres afirmou que o vínculo deve ser encerrado nos próximos dias.