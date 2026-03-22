Cruzeiro x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte / Jovem Pan Cruzeiro e Santos se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro



Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 15h no rádio e no YouTube com narração de Fausto Favara, comentários de Flavio Prado e reportagens de Guilherme Napolis e Daniel Lian.

Confira a transmissão ao vivo: