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Cruzeiro x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 22/03/2026 15h00
  • BlueSky
Arte / Jovem Pan Cruzeiro e Santos se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Santos se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 15h no rádio e no YouTube com narração de Fausto Favara, comentários de Flavio Prado e reportagens de Guilherme Napolis e Daniel Lian.

Confira a transmissão ao vivo:

  • BlueSky

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