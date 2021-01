Santos acerta venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica

Zagueiro assina contrato com o clube português, mas só deixa o Peixe após a Libertadores

Ivan Storti/Santos FC O zagueiro Lucas Veríssimo fica no Santos até o final da Libertadores



O Santos encaminhou nesta segunda-feira, 4, a venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica, de Portugal. O jogador revelado pelo clube alvinegro já assinou o contrato com o clube lusitano, mas permanecerá na Vila Belmiro até o final da participação santista na Libertadores. O Peixe iniciará as semifinais do torneio continental nesta quarta-feira, 6, contra o Boca Juniors, em Buenos Aires. A decisão está marcada para o próximo dia 30, em jogo único no Maracanã. Os portugueses pagarão 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) pela contratação do beque de 25 anos.

A negociação envolvendo Veríssimo, Benfica e Santos se arrastava desde julho. Em novembro, ela esquentou, mas o Conselho Deliberativo do Peixe relutava em permitir a venda porque achava que o clube poderia conseguir negócio mais lucrativa. O atleta ficou chateado e chegou a pedir para não enfrentar o Grêmio nas quartas de final da Libertadores, no final do ano passado. Ele só viajou a Porto Alegre após ser convencido por Cuca. No clube português, Veríssimo encontrará outros seis jogadores brasileiros: o goleiro Helton Leite, os zagueiros Jardel e Gilberto, o meio-campista Gabriel, o meia Pedrinho e o atacante Everton Cebolinha. Os dois últimos, que no Brasil fizeram sucesso com as camisas de Corinthians e Grêmio, respectivamente, chegaram ao Benfica junto com o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo.