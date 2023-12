Santos anuncia a contratação de meio-campista Giuliano, ex-Corinthians 

Jogador acertou vínculo válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais 12 meses

Divulgação/Santos FC Giuliano é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou a contratação do meio-campista Giuliano, nesta terça-feira, 26. Após não renovar com o Corinthians, o armador ficou livre no mercado da bola e acertou vínculo válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais 12 meses. De acordo com o Peixe, todos os documentos serão assinados em janeiro, após a realização dos exames médicos de pré-temporada. Formado nas categorias de base do Paraná, o atleta se destacou com a camisa do Internacional, onde ganhou a Copa Libertadores da América 2010. Depois, Giuliano passou por Dnipro (Ucrânia), Grêmio, Zenit (Rússia), Fenerbahce (Turquia), Al-Nassr (Arábia Saudita) e Istanbul Basaksehir (Turquia). Nas duas últimas temporadas, Giuliano disputou 143 partidas pelo Corinthians, registrando 12 gols e 15 assistências.