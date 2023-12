Santos empresta Lucas Braga para time japonês; veja detalhes

Jogador é o oitavo a deixar o Peixe após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Braga (centro) comemora gol com a camisa do Santos



Em meio ao processo de reformulação para a disputa da Série B do Brasileirão em 2024, o Santos comunicou mais uma novidade, nesta terça-feira, 26. Um dos jogadores mais contestados por parte dos torcedores, o ponta-esquerda/lateral Lucas Braga foi emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, até o fim do ano que vem. O Peixe costurou um acordo em que os japoneses terão direito a comprar o atleta em definitivo com um preço fixado. Além de Braga, outros 7 atletas já deixaram a equipe da Vila Belmiro após o rebaixamento. Emprestados até o fim de 2023, Camacho, Júnior Caiçara, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga não continuam para a próxima temporada. Já Yeferson Soteldo, um dos craques do time, foi cedido por empréstimo ao Grêmio. O meio-campista Dodi, por sua vez, foi para o Tricolor gaúcho em definitivo. Por outro lado, dois nomes estão garantidos na Série B: o goleiro João Paulo e meio-campista Rincón já confirmaram que seguem no Santos.