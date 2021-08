Santos vende volante Alison para time da Arábia Saudita

Criado nas categorias de base do Peixe, o volante deixa o time da Vila Belmiro após 17 anos, somando 265 partidas pelo time profissional, com quatro gols marcados

O Santos concretizou na tarde desta sexta-feira, 13, a venda do meio-campista Alison para o Al-Hazem, da Arábia Saudita. Criado nas categorias de base do Peixe, o volante deixa o time da Vila Belmiro após 17 anos, somando 265 partidas pelo time profissional, com quatro gols marcados. Com a camisa do Alvinegro praiano, ele foi bicampeão do Paulista (2015 e 2016) e vice da Libertadores 2020. Apesar de ter se tornado um dos líderes do elenco nos últimos anos, o atleta não era muito utilizado pelo treinador Fernando Diniz, sendo preterido por Camacho. De acordo com informações do “Lance!”, a proposta que tirou Alison do Peixe foi de 800 mil dólares (na cotação atual, cerca de R$ 4 milhões).