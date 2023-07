Santos anuncia o retorno do volante Jean Lucas

Volante revelado pelo Flamengo assinou contrato com o Peixe por quatro temporadas; ele já havia defendido o clube da Baixada em 2019 após ter sido envolvido na negociação que levou Bruno Henrique à Gávea

Divulgação/Santos FC Jean Lucas fez apenas 20 jogos pelo Santos em 2019, mas deixou boas recordações na torcida



O Santos anunciou neste domingo, 16, a contratação do volante Jean Lucas, de 25 anos, que teve passagem pelo clube em 2019. Revelado pelo Flamengo, o jogador foi emprestado ao Peixe naquela temporada, envolvido na negociação que levou Bruno Henrique para a Gávea. Na Vila Belmiro, Jean fez apenas 20 jogos e não marcou nenhum gol, mas deixou ótima impressão. “O volante de 25 anos está de volta após passagem destacada pelo Peixe em 2019 e assinou contrato definitivo com validade de quatro anos”, informou o Alvinegro da Baixada em suas redes sociais. O jogador retribuiu o carinho do clube e da torcida citando trecho do hino santista: “É um orgulho que nem todos podem ter”. Além de Flamengo e Santos, o volante nascido no Rio de Janeiro defendeu os franceses Lyon, Best e Monaco, sua última casa.

Confira os posts do Santos sobre a volta de Jean Lucas

BEM-VINDO DE VOLTA, JEAN LUCAS! ⚪⚫ O Santos FC acertou a contratação de Jean Lucas junto ao @AS_Monaco, da França. O volante de 25 anos está de volta após passagem destacada pelo Peixe em 2019 e assinou contrato definitivo com validade de quatro anos. pic.twitter.com/O07n4le9Se — Santos FC (@SantosFC) July 16, 2023

Tá feliz. Tá em casa! 😁🏠 pic.twitter.com/nEIXrggL6Y — Santos FC (@SantosFC) July 16, 2023