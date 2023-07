Vinicius Júnior se solidariza a jogador inocentado de acusações de estupro e recebe avalanche de críticas

O atacante Vinicius Júnior publicou em seu Twitter uma mensagem de solidariedade a Benjamin Mendy, ex-jogador do Manchester City que nesta semana foi inocentado na Inglaterra de duas acusações de estupro que haviam ficado pendentes em julgamento anterior — ele já havia se livrado antes de outras quatro denúncias. “Você perdeu dois anos de carreira, mas isso é o de menos de toda essa situação… E o dano psicológico?”, questionou o craque brasileiro do Real Madrid. “A cultura de destruir reputações fez mais uma vítima. Até quando seremos acusados ​​e condenados sem direito à defesa? As notícias falsas são criadas e espalhadas sem verificar nenhum fato (algo que eu, pessoalmente, senti muito nessas férias), e aí a situação só piora. Ser responsável seria o mínimo para qualquer profissional, mas hoje em dia o trabalho sério virou exceção, criticou Vini.

Diversos internautas, a maioria mulheres, criticaram o atacante brasileiro pela postagem. Eles alegam que Vinicius Júnior comprou a versão de Mendy sem pestanejar, o que denotaria uma cumplicidade entre homens, a despeito de seus erros. “No final um homem sempre vai agir como um homem. Nenhuma surpresa, só decepção”, disse uma usuária do Twitter. “Vinícius é um hipócrita. Aparentemente o discurso antirracista dele só serve para homens pretos, já a mulher preta que se dane. Muito fácil levantar discurso quando é conveniente a você”, criticou outra. Por outro lado, houve quem defendesse o atleta do Real. “Vinicius Júnior já entendeu seu papel e o seu alcance. Segue em passos largos para se tornar o mais influente jogador de futebol na era pós CR7/Messi/Neymar”, elogiou o empresário Marcos Motta, que participou da contratação de Neymar pelo Paris Saint-Germain. Vinicius Júnior já havia sido criticado recentemente por rumores de que ele deu a amigos a incumbência de escolher garotas para uma festa com base em fotos do Instagram. A parte de sua mensagem em que ele crítica a disseminação de notícias falsas indica relação com esse caso. Não há limites para obter mais cliques e engajamento”, criticou. No entanto, o jogador não se posicionou publicamente sobre essa polêmica.

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.

You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10

