Santos anuncia patrocínio de R$ 55,7 milhões por três anos; veja detalhes

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Santos comemoram vitória contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro



O Santos está vivendo uma semana de alívio. Depois de vencer o Fortaleza, chegar aos 45 pontos e praticamente se garantir na elite do Brasileirão 2022, o clube anunciou nesta sexta-feira, 26, o seu novo patrocinador para os próximos três anos. Trata-se da Binance, que irá pagar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 55,7 milhões) no período. O início da parceria começará já no jogo contra o Internacional, no próximo domingo, 28, às 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio. “Bem-vinda, Binance! A maior corretora de ativos digitais do mundo é a nova patrocinadora e licenciada para Fan Tokens e NFT do Santos FC”, informou o clube. “A empresa estampará sua marca no Manto Sagrado do Peixão no jogo de domingo contra o Internacional, selando a parceria que renderá, inicialmente, 10 milhões de dólares ao clube e a marca estará estampada na camisa pelos próximos três anos”, anunciou o Santos.

A Binance estará na parte frontal da camisa, abaixo da Sumup, patrocinadora principal do clube. Pela primeira vez representando um clube brasileiro, a empresa já patrocina o português Porto e a italiana Lazio na Europa. “Estamos felizes com essa parceria com a Binance, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências únicas, por meio do acesso a uma plataforma que proporciona um engajamento incomparável. A parceria alimenta ainda mais nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar as soluções para a nossa torcida e abre um novo capítulo na história do nosso clube. Santos FC e Binance compartilham o objetivo de aumentar o vínculo entre torcida, jogadores e comunidades”, afirma Andres Rueda, presidente do Santos.