Mirassol arranca empate com golaço e frusta planos do Cruzeiro de assumir vice-liderança
Com o resultado, time mineiro permanece na terceira colocação com 38 pontos; já o time do interior de São Paulo alcançou os 29 pontos e subiu para o sexto lugar, mantendo sua invencibilidade como mandante no campeonato
Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (18), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O resultado frustrou os planos do time mineiro de assumir a vice-liderança, enquanto a equipe paulista garantiu seu retorno ao G6, a zona de classificação para a Libertadores. Com o resultado, o Cruzeiro permanece na terceira colocação com 38 pontos. Já o Mirassol, considerado uma das sensações do torneio, alcançou os 29 pontos e subiu para o sexto lugar, mantendo sua invencibilidade como mandante no campeonato.
O Cruzeiro iniciou a partida de forma avassaladora e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira fez um cruzamento preciso da esquerda para Kaio Jorge, o artilheiro do campeonato, que marcou seu 14º gol na competição. Apesar da vantagem inicial, o time mineiro não conseguiu manter o controle da partida. O Mirassol equilibrou as ações e passou a pressionar, criando diversas oportunidades de gol ainda na primeira etapa, mas parou em grandes defesas do goleiro Cássio.
No segundo tempo, o domínio da equipe da casa se intensificou. A insistência foi recompensada aos 19 minutos, quando Negueba, que havia entrado no decorrer da partida, recebeu na ponta, driblou o volante Walace e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para Cássio, igualando o placar. Após o empate, o Mirassol continuou pressionando em busca da virada e chegou a acertar a trave em uma chance clara com Matheus Bianqui. O Cruzeiro, por sua vez, mostrou apatia e teve dificuldades para criar contra-ataques, acumulando erros.
