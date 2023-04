Santos empata com Atlético-MG e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Time da vila recebeu críticas no começo e fim da partida, principalmente após os torcedores saberem que Mendoza foi cortado do jogo por ter tido contato com uma medicação que contém substância proibida

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima, do Santos, ao fim da partida contra o Atlético Mineiro, durante partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizada no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), neste domingo, 23 de abril de 2023



Santos e Atlético-MG ficaram no empate sem gols neste domingo, 23, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista segue sem vencer na competição, resultado que desagrada sua torcida que criticou jogadores, comissão técnica e diretoria no começo e após o apito final do duelo. No jogo, o time da vila Santos chegou a apertar o Atlético e perdeu boas oportunidades de gol com Lucas Lima e o Ângelo, mas após a entrada inesperada em campo de um visitante inesperado, um gato preto, o Santos deixou de jogar e começou a assistir o Atlético, que foi desperdiçando chances claras de gol. A melhor delas aos 34 minutos, Hulk cruzou, Hyoran desviou e Zaracho acertou no travessão. Na sobra, Paulinho foi travado praticamente em cima da linha. Os protesto da torcida começou logo na chegada do time à Vila Belmiro, e aumentou quado foi anunciado que o atacante Mendoza foi cortado da partida por ter tido contato com uma medicação que contém substância proibida no controle de doping, usado por um de seus familiares. O próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro é com o América-MG no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).