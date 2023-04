Vasco e Palmeiras empatam em 2 a 2 e seguem sem perder no Campeonato Brasileiro

Time paulista começou perdendo, mas correu atrás do resultado e diminuiu a diferença ainda no primeiro tempo da partida

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O jogador Gustavo do Palmeiras durante a partida entre Vasco e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro 2023 - Série A, realizada no Estádio Maracanã na cidade do Rio de Janeiro



Vasco e Palmeiras se enfrentaram neste domingo, 23, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e empataram em 2 a 2. O time paulista começou perdendo. Em um jogo equilibrado, em que as duas equipes criavam e chegavam ao gol, o time da colina surpreendeu o adversário e abriu o placar aos 29 minutos com um gol de cabeça de Pedro Raul – foi a primeira finalização do Vasco na partida. A jogado do gol vascaíno começou com Jair que pegou a bola no meio e lançou para Alex Teixeira, que recebeu em velocidade pela esquerda e cruzou para área, onde Pedro Raul finalizou com sucesso a jogada. A abertura do placar foi um gás para o Vasco, que continuou indo para cima e buscando possibilidades de ampliar o placar. E eles conseguiram. Aos 40 minutos, Gabriel Pec aproveitou o rebote deixado por Weverton, após defender a cabeceada de Pedro Raul e empurrou a bola para dentro do gol e deixou os cariocas mais confortáveis no jogo. Com dois gols atrás no placar, o Palmeiras precisou reagir. Com um Vasco mais focado na marcação, ele começou a levar mais perigo para área vascaína. Até que nos acréscimos, aos 46 minutos, Rafael Navarro subiu alto e cabeceou a bola para o fundo do gol, diminuindo a diferença no placar antes do fim da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras voltou dando mais trabalho para o Vasco, e chegou a área algumas vezes, mas foi só aos 17 minutos que conseguiu empatar a partida. Artur Guimarães, também de cabeça, saltou mais alto que o zagueiro e mandou a bola para o fundo do gol, sem chances para o goleiro Léo Jardim. Com o jogo igual, o jogo ficou igual, com os dois times chegando a área adversária, mas sem levar muito perigo. Com o resultado, ambas equipes seguem sem perder no Campeonato Brasileiro e somam quatro pontos.