Santos estreia na Libertadores perdendo de 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil

Na Vila Belmiro, Garcés e Pará (contra) marcaram para os equatorianos, que lideram o Grupo C

EFE/Guilherme Calvo Santos começou com derrota a Libertadores 2021



O Santos começou nesta terça-feira, 20, a sua caminhada na Copa Libertadores de 2021. Vice-campeão da última temporada, a equipe de Ariel Holan recebeu o Barcelona de Guayaquil, do Equador, pela primeira rodada do Grupo C e perdeu de 2 a 0, gols de Garcés e Pará (contra). O resultado deixa o time da Baixada Santista na lanterna da chave e o Barcelona em primeiro com três pontos. Boca Juniors e The Strongest, que também estão no grupo, se enfrentam nesta quarta-feira, 21. No primeiro tempo, o Santos chegou poucas vezes ao gol de Burrai, principalmente com Marinho. O time equatoriano teve mais chances, mas levou pouco perigo. O número de faltas duras foi grande e somente nos 45 minutos iniciais foram três cartões amarelos para os visitantes.

Logo no início do segundo tempo, o Barcelona abriu o placar. Aos oito minutos, a zaga santista saiu tocando errado, Martínez roubou a bola e passou para Garcés chutar de longe para as redes. O time visitante continuou em cima e aos 14, Damián Diaz cruzou rasteiro na área, a bola desviou em Pará que marcou contra, ampliando o placar para os equatorianos. A partir daí o Santos tentou dominar mais o jogo com posse de bola, mas ainda tinha dificuldade para levar perigo ao gol adversário. O jogo terminou em 2 a 0. Na próxima terça-feira, dia 27, o Santos viaja à Argentina para enfrentar o Boca Juniors, enquanto o Barcelona encara o The Strongest, em casa.