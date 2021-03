Nilson Cesar e Vampeta batem boca ao comparar Neymar com craques brasileiros; assista

O clima no ‘Esporte em Discussão’ ficou quente após o narrador do Grupo Jovem Pan colocar Pelé, Zico, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Tostão e vários outros jogadores à frente do atual camisa 10 da seleção brasileira e do PSG

Os comentaristas Nilson Cesar e Vampeta protagonizaram um bate boca ao longo do “Esporte em Discussão”, programa do Grupo Jovem Pan, na última quinta-feira, 25. Tudo porque o narrador afirmou que o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, não está entre os 200 melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Indignado com o colega de bancada, Vampeta discordou e colocou o atual camisa 10 da seleção brasileira entre os cinco melhores da “Canarinho”, atrás apenas de Pelé, Zico, Romário e Ronaldo Fenômeno.

“O Neymar está entre os 200 ou 300 melhores que eu vi jogar. 286! O Reinaldo [atacante], antes de machucar o joelho, era muito melhor. O Neymar não engraxava a chuteira dele. Não chega perto de Zico! Estou cansado de ver ‘baba ovo’ desse rapaz. Nem no Paris Saint-Germain ele é o protagonista. O Mbappé é muito mais jogador do que ele! O Neymar é piada. É uma falta de ídolo no Brasil. O Zé Sergio jogava muito mais, por exemplo. Ronaldo, Romário… e até Ronaldinho Gaúcho. Esses caras são gênios. Não dá para comparar Ronaldinho com o Neymar. É piada! O Neymar é craque, mas bem diferente de gênio. Eu não estou brincando! Meu top-6 tem Pelé, Zico, Ronaldo, Romário, Garrincha e Ronaldinho, mas tem Ademir da Guia, Tostão, Rivellino… Você está de brincadeira!”, disparou Nilson Cesar.

Vampeta, no entanto, afirma que o jogador revelado pelo Santos pode, sim, ser comparado com outros grandes nomes do futebol nacional. “Eu discordo! O Neymar está entre os cinco melhores da história do Brasil. Na minha relação, tem Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Ronaldinho Gaúcho é o sexto”, comentou o Velho Vamp.

