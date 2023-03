Santos ficará quase um mês sem jogar após eliminação precoce no Campeonato Paulista

Peixe ficou de fora do mata-mata do Estadual após derrota para o Ituano

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos caiu na fase de grupos do Campeonato Paulista



O Santos não conseguiu a vaga às quartas de final do Campeonato Paulista 2023 por causa da derrota para o Ituano, na tarde do último domingo, 5, no interior de São Paulo. Desta forma, o torcedor do Peixe ficará um bom tempo sem ver o time entrar em campo. O próximo compromisso está marcado para esta quinta-feira, 9, diante do Iguatu (Ceará), na Vila Belmiro, pela 2ª fase da Copa do Brasil – os santistas precisam de uma vitória para avançar, enquanto o empate leva a disputa às penalidades. Depois disso, o Alvinegro praiano não terá um jogo oficial por ao menos três semanas. Isto porque a equipe dirigida por Odair Hellmann só voltará a disputar uma partida em 5 de abril, na estreia da Copa Sul-Americana, contra um adversário ainda desconhecido – a Conmebol fará o sorteio da fase de grupos somente no dia 22 de março. Já na Copa do Brasil, ainda que passe pelos cearenses, o clube da Baixada só jogaria a 3ª fase na segunda semana de abril. Por fim, o Santos abre o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 16 de abril.