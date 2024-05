Santos goleia Guarani, vence terceira na Série B e divide liderança com Sport

Equipe de Campinas continua sem pontuar no campeonato e ocupa o último lugar

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida valida pela 3ª rodada do Campeoanto Brasileiro, serie B



O Santos goleou o Guarani por 4 a 1 na noite desta segunda-feira (6) e manteve os 100% de aproveitamento na Série B. Com nove pontos, o time paulista divide a liderança com o Sport, enquanto a equipe de Campinas continua sem pontuar no campeonato e ocupa o último lugar. O destaque do Santos, mais uma vez, foi Guilherme, que acumulou três oportunidades para abrir o placar, aos 32 minutos. O atacante recebeu na meia esquerda e bateu cruzado para fazer 1 a 0. O Santos ampliou a vantagem aos 40 minutos, com um belo gol de Diego Pituca. A zaga do Guarani espirrou uma bola dentro da área e Gil, como um centroavante, virou bonito para fazer 3 a 0 para o Santos, aos 43 minutos. Mas o lance foi impugnado por que o zagueiro estava impedido no início da jogada.

O segundo tempo começou em ritmo lento, com a impressão de que as equipes estavam conformadas com o resultado. O Guarani chegou a buscar o ataque, mas se mostrou muito frágil e levou mais dois gols. O primeiro com Morelos, aos nove, e Guilherme, aos 16 minutos. Se o Guarani não conseguiu seu primeiro ponto na Série B, pelo menos o time de Campinas fez seu primeiro gol na competição. E ele veio de pênalti, em bela cobrança de Caio Dantas, aos 27 minutos.

*Com informações do Estadão Conteúdo