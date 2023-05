Santos inaugura ‘sala do trono’, na Vila Belmiro, em homenagem a Pelé

Evento teve a presença de ex-jogadores e do filho do Rei, Edinho; visitação estará liberação a partir deste sábado

Reprodução/ Santos Visitantes podem tirar fotos com o trono no Memorial das Conquistas a partir deste sábado



O Santos inaugurou na noite desta sexta-feira, 5, a ‘Sala do Trono’ em homenagem a Pelé, no Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro. O espaço tem um trono, camisas do Rei, um mural comemorativo dos 1.000 gols do atacante e troféus que o Santos conquistou. O evento de inauguração teve presença dos ex-jogadores Pepe, Lima, Mengálvio, Manoel Maria e Abel Verônico. Além do filho de Pelé, o ex-goleiro Edinho. “Muito emocionante. Cada vez mais estou conseguindo absorvendo esse amor que recebo em nome dele. É motivo de muita felicidade, gratidão e orgulho. Foi realmente uma homenagem linda e ideia sensacional. Agradeço muito ao Santos FC e a Federação Paulista”, disse Edinho. Os torcedores do Santos podem visitar o Memorial com o trono a partir deste sábado, 6. Poderão tirar fotos no espaço e próximo do trono. Para uma foto sentada no trono, é cobrado o valor de R$ 15 com um fotógrafo profissional. Existem dois tipos de passeios pelo Museu do Santos: por R$ 25 o visitante conhece todo o acervo e tem uma visão panorâmica do campo, por uma porta de vidro. Por R$ 50, o visitante conhece todos os espaços da Vila em um tour guiado e conhecem laterais do gramado até o banco de reservas.