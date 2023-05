Torcedor do Napoli vende pedaço de grama onde time foi campeão por R$ 3,8 mil

Um torcedor do Napoli está vendendo pedaços da grama do Dacia Arena, casa da Udinese, em que a equipe foi campeã após 33 anos na última quinta-feira, 4. Muitos torcedores invadiram o campo depois do apito final e empate por 1 a 1 e pegaram pedaços da grama como lembrança, mas alguns querem fazer uma graninha com o troféu. Nas redes sociais, apareceu um anúncio de um desses pedaços por 700 euros (R$ 3,8 mil na cotação atual). Caso o comprador queira um pedaço menor, custa 100 euros (R$ 550). Campeão fora de casa, o Napoli fará a festa com sua torcida no Diego Armando Maradona no domingo, dia 7, contra a Fiorentina. Faltam cinco rodadas para o fim da Série A.

The piece of the Dacia Arena pitch that Napoli fans took home yesterday is now on sale. Starting price for a small piece: €100.

Price for the whole patch: €700 pic.twitter.com/lH2vjHaa7L

— Get Italian Football News (@_GIFN) May 5, 2023