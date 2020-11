Santos joga bem, vence a LDU e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Soteldo e Marinho marcaram para o Peixe, Julio descontou para os donos da casa; John foi um dos destaques da equipe com boas defesas

Reprodução/ Conmebol Santos venceu por 2 a 1 e abre boa vantagem contra a LDU



Na abertura das oitavas de final da Copa Libertadores, o Santos viajou à Quito, no Equador, para enfrentar a LDU e saiu vitorioso por 2 a 1. A equipe paulista se postou bem o jogo inteiro e não foi muito pressionada, quando aconteceu, contou com a boa apresentação do goleiro John que em seu quarto jogo como titular mostrou segurança no posto. Quem abriu o placar na partida foi Soteldo, aos sete minutos . Nos acréscimos do primeiro tempo, Julio empatou para os donos da casa em erro da defesa santista. A segunda etapa ficou aberta, mas quem chegou a balançar as redes foi Marinho, que cavou pênalti e converteu a cobrança aos 19 minutos.

Os maiores destaques do Santos no jogo foram Marinho, John e Pará. Toda a equipe ficou bem postada em campo e saiu na vantagem para conquistar uma vaga nas quartas de final. O jogo de volta acontece na Vila Belmiro, em Santos, na próxima terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília). No outro jogo da noite, o Athletico Paranaense empatou com o River Plate em 1 a 1 na Arena da Baixada. Os gols foram marcados por Bissoli e Paulo Díaz. A equipe brasileira ainda teve a expulsão de Satorno aos 21 minutos do segundo tempo.