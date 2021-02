Santos lembra freguesia do Corinthians e usa até o ‘BBB’ para zoar rival

No Twitter, o Peixe simulou o ‘Jogo da Discórdia’, dando a placa de ‘não ganha’ para o Timão

Reprodução/Santos FC Marcos Leonardo comemora o gol do Santos contra o Corinthians



O Santos bateu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, na noite da última quarta-feiram 17, e deu um grande passo para se consolidar como oitavo lugar do Brasileirão, posição que garante classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores da América. Mais do que isso, o Peixe também ampliou a freguesia sobre o rival – agora, são 10 jogos sem perder o clássico no estádio localizado na Baixada, incluindo nove vitórias e um empate. Nas redes sociais, o Alvinegro praiano não perdeu a oportunidade de zoar o Timão, utilizando até referências do “BBB”, reality show da TV Globo.

No Twitter, o Santos simulou o “Jogo da Discórdia”, dando a plaquinha de “não ganha” para o Corinthians após o confronto atrasado, válido pela 33ª rodada. Além disso, a equipe de comunicação do Peixe compilou momentos dos últimos clássicos realizados na Vila Belmiro, para exaltar a “freguesia”. Com o resultado, o time de Cuca chegou aos 53 pontos, deixando para trás o Athletico-PR, nono colocado com 5o, e também a equipe do Parque São Jorge, com 49 pontos e na décima posição.

Veja as provocações abaixo:

Acho que não precisa nem de Jogo da Discórdia, né? 😏 #NaVilaSóTemEu pic.twitter.com/fmvQXxleb9 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 18, 2021