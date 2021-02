Em jogo atrasado, Santos vence o clássico contra o Corinthians no Brasileirão

Marcos Leonardo marcou o único gol da partida, na Vila Belmiro, que terminou em 1 a 0

LENITA RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo marcou o gol da partida



O clássico entre Santos e Corinthians, adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu na noite desta quarta-feira, 17, na Vila Belmiro, com vitória dos donos da casa por 1 a 0. O resultado mantém o Santos na 8ª colocação e o Corinthians estaciona no 10º lugar. Com ambos os times buscando vaga na pré-Libertadores, o jogo ficou muito truncado no primeiro tempo, ainda mais depois da paralisação de 15 minutos por queda de energia no estádio. O Santos apresentou muitas dificuldades de organização e o Corinthians foi mais dinâmico na partida, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Lucas Braga foi o atleta que mais tentou jogadas para a equipe santista.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais agitado. Aos seis minutos, Soteldo partiu em contra-ataque e ficou cara a cara com Cássio, que espalmou, mas deu rebote e Fábio Santos foi quem impediu que o Santos abrisse o placar. Três minutos depois, o camisa 10 apareceu de novo em chute forte de fora da área, Cássio fez grande defesa, a bola sobrou para Marinho que rolou para Marcos Leonardo abrir o placar. Soteldo ficou apenas 12 minutos em campo e saiu contundido pouco depois do gol.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Fluminense no domingo, dia 21, às 18h15 (horário de Brasília). O Corinthians, por sua vez, recebe o Vasco na Neo Química Arena, no mesmo dia, às 16h. Na última rodada, o Santos encara o Bahia fora de casa e o Corinthians viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional. Todos os jogos serão disputados às 21h30 na quinta-feira, dia 25.