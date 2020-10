Santos: Marinho, Alison e Lucas Veríssimo não treinam na véspera do clássico

Equipe enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 19h

Lenita Rodrigues/Estadão Conteúdo Marinho teve um desconforto muscular na última partida, e não deve jogar na quarta-feira



O número de desfalques do Santos para o clássico com o Corinthians, quarta-feira, na Neo Química Arena, não param de aumentar. E o principal deles deve ser o atacante Marinho, que não treinou nesta terça, deve ficar fora da partida, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Alison.

Marinho sofre com um desconforto muscular na coxa esquerda, enquanto Alison está com uma periostite por sobrecarga na perna esquerda. Já Lucas Veríssimo ainda se recupera de um edema na panturrilha esquerda. O Santos ainda não descarta o trio titular para o clássico, em função do tempo para que haja uma recuperação, mas a chance de aproveitamento de qualquer um deles é remota.

O Santos já tinha vários outros desfalques por lesão para encarar o alvinegro, casos do goleiro Vladimir, do meia Sánchez e do atacante Renyer. O zagueiro Luiz Felipe ainda é dúvida, pois está em fase final de recuperação de uma lesão. Já o atacante Raniel é outro nome descartado por estar com trombose venosa profunda na perna direita. O técnico Cuca também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e não poderá dirigir o time, mesma situação de Arthur Gomes, que vai cumprir gancho. Soteldo está na seleção venezuelana.

Com tantos problemas, o Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com João Paulo; Pará, Madson (Alex), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Robson e Jean Mota; Lucas Lourenço (Tailson), Lucas Braga e Kaio Jorge.

* Com Estadão Conteúdo