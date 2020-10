Vinícius Júnior: ‘Maior desejo do Real Madrid é ganhar a Tríplice Coroa’

Apenas sete clubes europeus conseguiram o feito, inclusive o Barcelona, arquirrival dos merengues

EFE/JuanJo Martín Real Madrid quer conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões nesta temporada



O meia-atacante Vinícius Júnior revelou nesta terça-feira que o objetivo do Real Madrid nesta temporada é ousado, como a conquista da tríplice coroa: o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. “O maior desejo é, com certeza, ganhar a Tríplice Coroa, ganhar todos os títulos possíveis. Vamos colocar a nossa cabeça e nosso coração para conquistar isso”, disse ao canal oficial do clube espanhol.

Em toda a sua história, o Real Madrid não atingiu o feito – só sete times europeus conseguiram, um deles, o arquirrival Barcelona, nas temporadas 2008-2009 e 2014-2015. Com gols marcados nas últimas vitórias do Real Madrid, sobre o Valladolid e o Levante, ambas pelo Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior não escondeu a empolgação com a fase atual que atravessa.

“Estou muito bom, feliz com meu momento e o do time. Temos que continuar melhorando, porque essa temporada é diferente. Jogamos apenas um amistoso e demora a arrancar. Quando todos voltarem das seleções, estaremos melhores para colocar o Madrid no topo”, afirmou.

* Com EFE