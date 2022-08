Santos oficializa chegada de lateral-direito Nathan e ‘estreia’ na janela de transferências 

Em comunicado, o Peixe informou que o jogador de 20 anos chega em definitivo, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026

Divulgação/Santos FC Lateral-direito, Nathan é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou o seu primeiro reforço na atual janela de transferências na manhã desta sexta-feira, 5. Trata-se do lateral-direito Nathan, revelado nas categorias de base do Vasco e que estava atuando no Boavista (Portugal). Em comunicado, o Peixe informou que o jogador de 20 anos chega em definitivo, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Nas últimas duas temporadas no futebol português, o atleta somou 49 partidas, contribuindo com um gol e três assistências. Agora, ele chega para preencher uma das principais carências no time treinado por Lisca. “O Nathan é um jogador polivalente, que atua pela direita, como ala, ponta. Também já jogou de meia na base do Vasco. Foi bem avaliado pelo nosso Departamento de Scouting, seguindo processo criado pelo clube para contratações. Um jogador técnico que vai acrescentar muito para o nosso elenco”, disse o presidente do Alvinegro, Andres Rueda, que justificou a “timidez” do Alvinegro no mercado da bola. “O vazamento de informações atrapalhou várias negociações e essa a gente manteve em sigilo por mais de 15 dias e só vazou depois que já estava tudo certo entre os clubes”, reforçou o mandatário.