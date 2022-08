Santos e Fluminense empatam em 2 a 2, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão

Em jogo agitado, Peixe saiu na frente, o Tricolor virou em dois minutos e levou o empate aos 40 do segundo tempo

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Fluminense fecharam a 20ª rodada do Brasileirão com bom jogo na Vila Belmiro



Para fechar a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Fluminense, na Vila Belmiro, e empatou por 2 a 2 em jogo agitado. O resultado deixa o Peixe em 9º lugar na tabela, e o Tricolor das Laranjeiras é o terceiro. O Santos começou com mais força e aos 16 minutos abriu o placar com o zagueiro Luiz Felipe. Porém, depois do gol a equipe da casa diminuiu a intensidade e ‘deu’ a bola para os cariocas, que tentavam criar, mas não conseguiam finalizar bem. No segundo tempo o jogo mudou com o Fluminense mais ofensivo. Até que aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti para os cariocas. Ganso foi para a cobrança e converteu. Na comemoração, ele repetiu o gesto de ‘maestro’ de seus tempos no Peixe e causou confusão no gramado. Apenas dois minutos depois, Arias virou o placar chutando de fora da área. Aos 40 minutos, Marcos Leonardo empatou em lance de contra-ataque rápido. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Cuiabá no domingo, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Santos enfrenta o Coritiba na segunda-feira, às 20h.