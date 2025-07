Santos perde para o Inter e continua na zona de rebaixamento

Na próxima rodada, o time vive um confronto de desesperados contra o Sport, no Recife, no sábado (26), às 18h30

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar, que fez seu terceiro jogo completo consecutivo pela primeira vez em três anos, foi peça criativa e isolada no time da casa



O Santos perdeu a segunda partida seguida pelo Campeonato Brasileiro. O time até pressionou o Internacional, nesta quarta-feira (23), mas acabou derrotado por 2 a 1 na Vila Belmiro, pela 16ª rodada. O tropeço mantém a equipe na abertura da zona do rebaixamento, em 17º, com 14 pontos.

A exceção do gol de Barreal, nos acréscimos, apenas o camisa 10 levou perigo ao Internacional. O astro santista viu os companheiros colecionarem erros e ele próprio não conseguiu desequilibrar. Foi Neymar que quase empatou com uma bola na trave, tirada em cima da linha, aos 49 minutos do segundo tempo

Na próxima rodada, o Santos vive um confronto de desesperados contra o Sport, no Recife, no sábado (26), às 18h30. Já o Internacional recebe o Vasco, em Porto Alegre, no mesmo horário, mas no domingo.

O Santos se apresentou com Neymar mais recuado, flutuando como articulador, e dominando as primeiras ações. A primeira grande chance vinha com Deivid Washington, que invadiu a área, mas deixou de passar para Neymar livre dentro da área. O erro culminou no gol colorado. Em contra-ataque, Carbonero aproveitou a saída errada de Brazão, driblou o goleiro e marcou.

A vantagem fez bem ao time gaúcho, que conseguiu se impor mais sobre o Santos e chegar mais vezes ao ataque, mesmo com menos posse. Já a equipe da casa não repetiu avanços como a chance desperdiçada antes de sofrer o gol.

Outro baque foi a saída precoce de Guilherme após uma pancada. Apenas próximo dos 40 minutos, o Santos voltou ao jogo. Neymar foi crucial para que o time retomasse as ameaças ao adversário. O camisa 10 teve boa chance de cabeça dentro da área e mandou nas mãos de Rochet. Depois, ele buscou tabela com Deivid Washington, mas o atacante finalizou e acertou a trave. Neymar ainda levou perigo com uma bomba de fora da área, que passou raspando a meta adversária.

Foi o Inter, contudo, que chegou mais próximo do gol na volta do intervalo, com Borré. O Santos respondeu melhor, novamente com Neymar na articulação.

O time da casa conseguiu manter o adversário pressionado, mas sem qualidade nas conclusões. Em um dos lances, Deivid Washington acertou a trave em cabeceio.

Quando o Santos era melhor, sofreu um raro ataque do Inter. A bola bateu no braço de Escobar dentro da área. O árbitro Lucas Paulo Torezin checou no VAR de maneira rápida e assinalou o pênalti. Borré aumentou a vantagem.

Sob gritos de “burro” da torcida, Cléber Xavier tentou promover mudanças, com Robinho Jr. e Igor Vinícius. Foi o garoto que iniciou jogada para Luca Meirelles passar a Barreal, que descontou.

Neymar ainda quase empatou. O camisa 10 bateu forte e acertou a trave nos acréscimos. A bola rodou por cima da linha até Rochet segurar. O atacante reclamou, mas a bola de fato não entrou.

Ficha técnica

Santos 1 x 2 Internacional

Santos – Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar (Robinho Jr), João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Igor Vinícius), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Barreal). Técnico: Cléber Xavier.

Internacional – Rochet; Aguirre, Vitão, Zé Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique (Luis Otávio), Thiago Maia (Diego Rosa) e Alan Parick; Wesley (Alan Benítez), Borré (Enner Valencia) e Carbonero (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.

Gol – Carbonero, aos 9 minutos do primeiro tempo; Borré, aos 29, e Barreal, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro – Lucas Paulo Torezin (PR).

Cartões amarelos – Souza, João Basso e Igor Vinícius (Santos) e Vitão e Enner Valencia (Internacional).

Público – 11.686 presentes.

Renda – R$ 829.975,00.

Local – Vila Belmiro, em Santos (SP).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório