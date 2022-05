Santos quebra tabu de nove meses e vira melhor ataque do Brasileirão em vitória contra o Cuiabá 

O Peixe também chegou ao segundo lugar do torneio com o triunfo sobre o Dourado

FERNANDA LUZ/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro



O Santos deu continuidade ao seu bom início de Campeonato Brasileiro na noite do último domingo, 8, ao vencer o Cuiabá por 4 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela quinta rodada. Além de atingir os dez pontos e ficar com o segundo lugar na tabela de classificação, apenas dois atrás do líder Corinthians, o Peixe também quebrou o tabu de não marcar quatro vezes em uma mesma partida. A última vez que o Alvinegro praiano havia conseguido tal feito foi em 28 de julho de 2021, no triunfo por 4 a 0 sobre a Juazeirense, pela Copa do Brasil.

Além disso, a goleada sobre o Cuiabá também fez com que o Santos chegasse ao posto de melhor ataque do Brasileirão 2022. Mesmo após ficar sem balançar as redes na estreia do campeonato, no 0 a 0 diante do Fluminense, o time de Fabián Bustos evoluiu ofensivamente e chegou aos dez gols na competição. Além dos quatro marcados diante do Dourado, o Peixe fez dois na vitória contra o Coritiba, três no triunfo sobre o Coritiba e um na derrota para o São Paulo. O Tricolor paulista e o Coxa, por sua vez, são os times de segundo melhor ataque, com nove bolas na rede cada.