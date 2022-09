Santos renova com Camacho até o fim de 2023

Peça importante do time santista nesta temporada, o volante tinha vínculo válido somente até o final de 2022

Reprodução/Santos FC Camacho renovou com o Santos até o fim de 2023



Mesmo sem ainda não ter um executivo de futebol ou encontrar um treinador para substituir Lisca, o Santos já está se planejando para a próxima temporada. Na tarde desta quinta-feira, 22, a diretoria do Peixe anunciou que o contrato do meio-campista Camacho foi renovado até 31 de dezembro de 2023. Peça importante do time santista nesta temporada, o volante tinha vínculo válido somente até o fim de 2022. “Só tenho que agradecer o presidente pela confiança. E agora é fazer jus a toda essa confiança que o clube depositou em mim. Vou trabalhar cada vez mais para ajudar o Santos FC a crescer nesta reta final da temporada atual e depois fazer um ótimo 2023”, afirmou o jogador, que foi elogiado pelo presidente Andres Rueda. “O Camacho é um atleta muito importante para o nosso elenco. Sempre demonstrou liderança e técnica no meio de campo e seguirá ajudando o grupo”.

Camacho saiu do Corinthians em julho do ano passado para defender o Santos e reencontrou Fernando Diniz, ao lado de quem viveu grande momento da carreira no Osasco Audax. Sob o comando de Diniz, viveu um período de titularidade, assim como durante o trabalho de Fábio Carille. Nesta temporada, Camacho participou de 36 dos 55 jogos disputados pelo Santos, 24 deles como titular. Nos seis meses em que atual na temporada passada, esteve em campo em 48 partidas, sendo titular em 38. Ele, inclusive, deve estar em campo na próxima terça-feira, na partida contra o Athletico-PR, já que Rodrigo Fernández continua em fase de transição após lesão muscular.

*Com informações do Estadão Conteúdo