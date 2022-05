Santos resolve no 2º tempo, vence o Coritiba e avança na Copa do Brasil

Peixe reverteu placar da ida de 1 a 0 para o Coxa e fez 3 a 0 na Vila Belmiro

DIDO HENRIQUE/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe reverteu o resultado da ida de 1 a 0 para o Coritiba, fez 3 a 0 na Vila Belmiro, e avançou de fase no torneio. Lembrando que os confrontos das oitavas serão decididos por sorteio da CBF. A partida só foi resolvida no segundo tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Santos esteve mais com a bola, mas não conseguia acertar o gol. Logo na volta do intervalo, aos 3 minutos, Marcos Leonardo deixou o dele em rebote do goleiro. Aos 16 minutos, em lance de contra-ataque rápido pela esquerda, Madson apareceu na grande área e cabeceou para o fundo do gol. Dois minutos depois, a vantagem aumentou com um golaço de Rodrigo Fernández que chutou de bem longe. A vaga na próxima fase rende R$ 3 milhões ao clube. No domingo, o Santos enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba recebe o América-MG, no mesmo dia.