Santos se aproxima do acesso à Série A após triunfo sobre Botafogo-SP

Técnico Fábio Carille enfatizou a necessidade de cautela e foco nas vitórias, com a meta de alcançar 64 pontos

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Santos está cada vez mais perto de assegurar seu retorno à elite do futebol brasileiro, após uma vitória sobre o Botafogo-SP que o consolidou no G-4 da Série B. De acordo com a UFMG, o clube possui 71,7% de chances de acesso, ficando atrás apenas do Novorizontino, que lidera com 92,8% de probabilidade. O próximo desafio do Santos será contra o própio, um confronto crucial para a disputa pela liderança da competição. Para garantir a subida à Série A, o Santos precisa conquistar 13 pontos em 33 possíveis, o que representa um aproveitamento de 39%.

O técnico Fábio Carille enfatizou a necessidade de cautela e foco nas vitórias, com a meta de alcançar 64 pontos. Após a queda para a Série B em 2023, o Santos passou por transformações em sua gestão e conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista, além de garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Desde uma fase difícil, onde sofreu quatro derrotas consecutivas, o time se recuperou e perdeu apenas uma partida na Série B. As probabilidades de acesso à Série A são lideradas pelo Novorizontino, seguido pelo Santos e outros clubes. O Vila Nova tem 70,5% de chances, enquanto o Sport possui 50,9%.

Outras equipes, como Mirassol e América-MG, têm 37,4% e 19,1%, respectivamente, com Avaí, Ceará e Amazonas apresentando percentuais menores. As derrotas do Santos na Série B foram significativas e incluem jogos contra o Amazonas, América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino, Operário-PR e Avaí. Essas derrotas impactaram a trajetória do time, mas a recuperação nas últimas rodadas tem sido notável.

Historicamente, a pontuação necessária para o último classificado que garante acesso à Série A na Série B tem variado entre 61 e 65 pontos. Com a competição se aproximando do fim, o Santos está determinado a alcançar essa meta e retornar à primeira divisão do futebol brasileiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller