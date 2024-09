Endrick é comparado a Ferenc Puskas após estreia na Liga dos Campeões

Em apenas 15 minutos de jogo, Endrick impressionou ao arriscar um chute de longa distância, ajudando o Real Madrid a conquistar uma vitória de 3 a 1 sobre o Stuttgart

EFE / Kiko Huesca. MADRID, 17/09/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, celebra el tercer gol del equipo blanco durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones que Real Madrid y Vfb Stuttgart disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Kiko Huesca.



O jornal espanhol Marca fez uma comparação entre Endrick, o jovem atacante do Real Madrid, e o lendário Ferenc Puskas, após sua estreia na Liga dos Campeões. Em apenas 15 minutos de jogo, Endrick impressionou ao arriscar um chute de longa distância, ajudando o Real Madrid a conquistar uma vitória de 3 a 1 sobre o Stuttgart. A publicação elogiou a força de sua finalização, destacando que, embora seja canhoto, ele também utiliza a perna direita. Puskas, que ocupa a sexta posição entre os maiores artilheiros da história do Real Madrid, é um dos ídolos de Endrick, que também admira Bobby Charlton e Cristiano Ronaldo. Após a partida, o zagueiro Antonio Rüdiger revelou que muitos dos colegas de equipe chamam Endrick de “Bobby”, em referência ao famoso jogador inglês. O jovem brasileiro, por sua vez, expressou sua admiração por Charlton, enfatizando a relevância de marcar em um estádio como Wembley.

Desde sua chegada à Espanha, Endrick tem recebido oportunidades de forma gradual. Sua transferência já gerou um retorno financeiro significativo para o Palmeiras, totalizando R$ 430 mil. Além disso, a negociação pode render até 60 milhões de euros ao clube brasileiro, o que demonstra o potencial do jogador no cenário europeu. A atuação de Endrick na Liga dos Campeões não apenas solidifica sua posição no time, mas também aumenta as expectativas em torno de seu futuro. Com apenas 15 anos, ele já mostra que pode ser uma peça fundamental para o Real Madrid, seguindo os passos de grandes nomes do futebol. A comparação com Puskas é um reconhecimento do talento promissor que o jovem atacante possui.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA