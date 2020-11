Santos supera desfalques por Covid-19, vence o Inter e entra no G-4

Meninos da Vila resolvem para o Peixe contra o então líder do Campeonato Brasileiro; confira

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro



O Santos teve onze jogadores infectados pelo novo coronavírus, além do treinador Cuca e outros membros da comissão técnica. Ainda assim, o Peixe superou as baixas e venceu o Internacional por 2 a 0, neste sábado, 14, na Vila Belmiro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ivonei e Kaio Jorge foram os responsáveis por marcar para o Alvinegro praiano, que chegou aos 34 pontos e subiu, momentaneamente, para a quarta posição da tabela. O Colorado, por sua vez, segue na liderança, mas pode ser ultrapassado por Flamengo, Atlético-MG e até o São Paulo ainda hoje.

O primeiro tempo na Baixada Santista não foi nada animado. Travado, o jogo contou com poucas emoções para os espectadores, tendo as defesas se sobressaindo aos ataques. Fora um chute de Rodinei (Inter) e outro de Marinho (Santos), os goleiros praticamente não trabalharam. Prova do marasmo foi o baixo número de finalizações: 4 a 4. Em relação a posse de bola, o Colorado foi levemente superior, ficando com ela em 53% do tempo.

O Peixe, no entanto, voltou do intervalo mais elétrico e conseguiu marcar através da bola parada. Aos 13 minutos, Ivonei cruzou fechado, ninguém desviou na bola e ela “morreu” no fundo das redes. Oito minutos depois, Kaio Jorge aproveitou rebote de Marcelo Lomba para ampliar o placar. O Inter até se lançou ao ataque e fez o goleiro John trabalhar, mas não conseguiu descontar e voltar para a partida.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 INTERNACIONAL

SANTOS – John Victor; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Wagner Leonardo; Vinicius Baloeiro, Ivonei (Arthur Gomes) e Felipe Jonatan; Kaio Jorge (Tailson), Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Marinho. Técnico – Marcelo Fernandes.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Rodinei, Cuesta, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado (Praxedes), Edenilson (Rodrigo Lindoso), Marcos Guilherme (Leandro Fernández) e Maurício (D’Alessandro); Thiago Galhardo e Abel Hernández (Yuri Alberto). Técnico – Abel Braga.

GOLS – Ivonei, aos 13, e Kaio Jorge, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÃO AMARELO – Rodinei, Rodrigo Lindoso (Internacional) e Kaio Jorge (Santos).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).