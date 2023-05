Santos suporta pressão, derrota o Vasco em São Januário e entra no G6 do Brasileirão 

Em partida ruim tecnicamente, o jovem Deivid Washington foi o responsável por balançar as redes ainda no primeiro tempo; Gigante da Colina é vaiado pelos torcedores

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Deivid Wahsington marcou o único gol do Santos na vitória sobre o Vasco



O Santos conseguiu um excelente resultado neste domingo, 14, ao derrotar o Vasco por 1 a 0, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida ruim tecnicamente, o jovem Deivid Washington foi o responsável por balançar as redes ainda no primeiro tempo. No retorno do intervalo, o Gigante da Colina pressionou, mas parou na marcação santista e amargou mais um resultado negativo na competição nacional. Com o resultado, o Peixe chega aos 10 pontos e pula para a quinta posição, entrando na zona de classificação para a Libertadores da América. Vaiado pela torcida, o time de Maurício Barbieri cai para a 15ª posição e se aproxima do rebaixamento.