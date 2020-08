Santos tem déficit de R$ 41,6 milhões no primeiro semestre de 2020

O presidente José Carlos Peres está no terceiro ano do seu mandato no Santos, com os balanços financeiros de 2018 e de 2019 tendo sido rejeitados pelo Conselho Deliberativo

Ivan Storti/Santos/Divulgação José Carlos Peres, presidente do Santos, ao lado de Cuca



O Santos publicou, na noite da última terça-feira, 11, no portal da transparência, o balanço do segundo trimestre de 2020 com mais um déficit. O registro contábil do período de abril a junho aponta que o clube teve prejuízo de R$ 21,9 milhões no período. Com isso, o Peixe fecha o primeiro semestre com um déficit total de R$ 41,6 milhões, pois as contas já haviam ficado negativas em R$ 19,7 milhões nos três primeiros meses do ano.

Ao apresentar os números, o Santos destaca que as receitas escassearam no período, especialmente a de bilheteria, tendo sido de R$ 18 milhões na segunda metade do semestre, sendo R$ 6 milhões de premiação e R$ 5 milhões de cotas de TV. Mas o clube reduziu a folha salarial, além de ter prorrogado os pagamentos de FGTS, INSS, PIS e de parcelas do Profut, aproveitando a permissão do governo federal. “É notório que estamos vivendo um momento atípico que afetou todo econômica mundial e não está sendo diferente para os clubes de futebol. A paralisação dos campeonatos refletiu significativamente na redução das receitas bem como na redução de custos diretamente ligados às atividades relacionadas aos jogos”, diz o documento.

O presidente José Carlos Peres está no terceiro ano do seu mandato no Santos, com os balanços financeiros de 2018 e de 2019 tendo sido rejeitados pelo Conselho Deliberativo. A reprovação do ano passado pode, inclusive, render punições ao dirigente, incluindo a possibilidade de impeachment.

https://player.daznservices.com/player/v4/assets/amp-iframe-loader.html#7eec38990d9006a9f9b5c1b142.8h5dzibysnx8199q7ozb9wjjn$videoid=11f9vo7z2aon118jsyr8p7fu1a

*Com Estadão Conteúdo